Excluído do Mundial, nome do clube de James Rodríguez ainda aparece na taça

Excluído pelo Comitê Arbitral do Esporte (CAS) do Super Mundial de Clubes da Fifa, o nome do Léon (MEX) - clube do colombiano James Rodríguez - ainda consta no troféu da competição.

O que aconteceu

O nome da equipe mexicana está fincado em um dos anéis da chamativa taça. Além dele, constam todos os outros times que disputarão o torneio nos Estados Unidos.

A taça está no Rio de Janeiro realizando seu tour. Após ficar dois dias com o Botafogo e dois dias com o Flamengo, ela agora está sob posse do Fluminense, que a exibiu ontem no Cristo Redentor e em sua sede, nas Laranjeiras, e amanhã a levará para o Maracanã e o Pão de Açúcar.