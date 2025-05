Pedro Raul revela relação ruim com Ramón no Corinthians: 'Só oi e tchau'

Em alta no Ceará, Pedro Raul não teve o mesmo sucesso no Corinthians e acabou emprestado ao clube nordestino. Após a chegada do ex-técnico Ramón Díaz, o atacante passou a ter menos espaço e não possuía relação forte com o treinador, como revelou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

Minha relação do dia a dia era muito mais com o Emiliano do que com o Ramón. A gente já tinha trabalhado juntos no Botafogo e depois no Vasco pegamos uma transição entre eles chegando e eu indo para o México. Mas a minha relação era muito mais com o Emiliano do que com o Ramón.

Pedro Raul ao Zona Mista