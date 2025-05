São Paulo só tem 100% dos direitos de 3 atletas do elenco; veja lista de 72

O São Paulo só possui 100% dos direitos econômicos de três atletas do elenco profissional, segundo dados do final do ano passado divulgados no Balanço Financeiro de 2024.

Os jogadores são o goleiro Rafael, o volante Luiz Gustavo e o meia Alisson. O documento não informa a divisão dos direitos dos reforços Wendell, Cédric e Oscar, além do zagueiro Ferraresi.

O Tricolor possui 100% dos direitos de outros três jogadores que não estão atuando pelo clube: o meia Galoppo, emprestado ao River, o volante Liziero, encostado e que espera o vencimento do contrato no meio do ano, e o também volante Hugo Leonardo, que subiria ao profissional, mas rompeu o ligamento cruzado na final da Copinha e tem futuro indefinido.