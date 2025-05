COB estuda e 'trata com carinho' as Olimpíadas de eSports, afirma diretor

A primeira edição dos Jogos Olímpicos de eSports será realizada em 2027, em Riade, na Arábia Saudita, e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) formou grupos para debater o tema e se preparar para o torneio.

Matheus Figueiredo, gerente de Relações Institucionais do COB, indicou que a gestão da entidade tem "essa agenda na mesa" e fomentar o assunto é uma "missão" da entidade. Ele participou, no último dia 29, do Collab Summit, evento sobre tecnologia e inovação que aconteceu no Rio de Janeiro.