"Provar que mereço estar aqui", diz Luciano, autor do 1º gol do São Paulo no ano

Luciano foi o autor do primeiro gol do São Paulo neste ano. O camisa 10 balançou as redes para empatar a partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no Inter&Co Stadium, em Orlando, pela FC Series, torneio de pré-temporada disputado nos EUA.

Após a partida, o meia-atacante concedeu entrevista e demonstrou certo incômodo por não ter recebido o seu devido valor, uma vez que chegou a ter seu nome ventilado fora do São Paulo nesta janela de transferências.

"Não só pra mim mas para todos os atacantes é importante sempre estar marcando. Primeiro gol da temporada, poderia ter sido de qualquer um, mas Deus me escolheu mais uma vez. Estou muito grato. Me dá confiança, porque sou um jogador que toda vez tem que estar provando. Vou provar mais uma vez que mereço estar aqui vestindo essa camisa", afirmou Luciano.