Santos anuncia a contratação do meia Thaciano, ex-Bahia; veja detalhes

O Santos anunciou na noite desta segunda-feira a contratação do meia Thaciano, que estava no Bahia. O jogador de 29 anos firmou vínculo com o time praiano até o final de 2028.

Thaciano, assim, inicia sua segunda passagem com a camisa do Peixe. O meia chegou a defender o Santos B, mas pouco aproveitado. Ele chegou a ser promovido ao profissional em 2017, mas não entrou em campo.

O jogador foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário da CBF) nesta segunda e está à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia na temporada. O meia, inclusive, já vinha treinando com o elenco antes do anúncio.