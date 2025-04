Sob pressão no Real Madrid, Ancelotti fala sobre momento difícil no clube e projeta jogo da Champions

"Encaramos como uma grande oportunidade para voltar a vencer depois de uma semana difícil. Vamos enfrentar um adversário que compete muito bem e que está lutando para não cair. Vai ser um jogo complicado, mas a equipe está preparada e ciente de que a partida de amanhã é muito importante", analisou o treinador.

Em meio a rumores de assumir a Seleção Brasileira, após a demissão de Dorival Júnior, Carlo Ancelotti também falou sobre uma possível saída do Real Madrid. O italiano vem sofrendo críticas pelos resultados e pelo desempenho abaixo para uma equipe tão estrelada.

"Essa é uma pergunta que não deve ser feita a mim. O contrato é bem claro, tenho quatro anos. Vamos falar sobre o futuro no fim da temporada, como sempre. Não tenho nada a acrescentar. O clube sempre me apoia e me ajuda, especialmente nos momentos difíceis", concluiu.