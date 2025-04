Lucas e Pablo Maia correm no gramado e avançam em recuperação no São Paulo

O sábado de trabalho do São Paulo no CT da Barra Funda contou com boas novidades. Lucas e Pablo Maia, que se recuperam de lesão, correm em volta do gramado pela primeira vez desde que sofreram seus respectivos problemas físicos, avançando no processo de reabilitação.

Supervisionados pelos fisioterapeutas do clube, Lucas e Pablo Maia puderam se movimentar após se limitarem a trabalhos nas dependências internas do CT nas últimas semanas.

Lucas se recupera de um trauma no joelho direito sofrido na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. Pablo Maia, por sua vez, teve de passar por uma cirurgia para reparar uma lesão ligamentar no tornozelo sofrida contra o São Bernardo, também pelo Estadual.