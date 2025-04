Pela segunda vez na temporada, Oscar Piastri conquista a Pole position para o GP do Bahrein de Fórmula 1

Acidente no Q2

O Q2 começou com batida. Na terceira curva, Esteban Ocon (Haas) perdeu o controle da tração do carro, rodou na pista e se chocou contra o muro. Como consequência, o acidente gerou uma bandeira vermelha. Os pilotos que pararam no Q2 foram: Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (RB), Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) e Esteban Ocon (Haas).

Piastri na pole

O Q3 foi extremamente disputado. George Russell (Mercedes) fez um excelente tempo, mas logo foi superado Oscar Piastri (McLaren), que vive um grande fim de semana. Lewis Hamilton havia feito uma boa volta, mas assim como Tsunoda no Q1, teve seu tempo apagado por exceder os limites de pista. No fim, Piastri melhorou ainda mais sua marca e foi o único piloto no fim de semana a atingir 1m29.

Veja o grid completo para o GP do Bahrein de Fórmula 1: