Palmeiras vira sobre Corinthians com golaço nos acréscimos em jogo tenso

Com a bola rolando, o Palmeiras conseguiu chegar ao empate com Lais Estevam. Já nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo, Andressinha conseguiu virar a partida e dar a vitória para o Palmeiras com um golaço de falta.

O resultado colocou o Palmeiras na liderança com oito pontos, um a mais do que o São Paulo que joga na noite de hoje. O Corinthians ficou com sete pontos e ocupa a quarta colocação.

Na próxima rodada, o Alviverde enfrenta o Flamengo na terça-feira, fora de casa; e o Corinthians também viaja ao Rio de Janeiro para jogar contra o Fluminense na mesma data.

Destaques

Defesa de Nicole! Aos cinco minutos do primeiro tempo, o Palmeiras chegou com perigo. Pati Maldaner emendou um chute direto após cobrança de escanteio, a defesa afastou e a bola sobrou com Brena. A palmeirense soltou a bomba e Nicole se esticou para defender.

Por cima. Gi Fernandes cruzou na área aos 10 minutos do primeiro tempo e Vic Albuquerque mandou por cima do gol de Natascha.