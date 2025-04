Corinthians sai na frente, mas Palmeiras vira o jogo pelo Brasileiro feminino

Neste sábado, o Palmeiras virou o jogo contra o Corinthians pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro feminino. No Estádio Alfredo Schurig, a equipe da técnica Camilla Orlando garantiu a vitória por 2 a 1. Andressa Alves marcou o gol do Timão. O Verdão venceu a partida com tentos de Laís Estevam e Andressinha.

Com o resultado, o Corinthians perdeu a invencibilidade na competição e continua na vice-liderança, com sete pontos. O Palmeiras assumiu a liderança temporária do campeonato, com oito pontos.

As duas equipes voltam a jogar pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino. Nesta terça-feira, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, às 18h30 (de Brasília), enquanto o Corinthians tem o confronto contra o Fluminense, às 19h.