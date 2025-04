Com assistência de brasileiro, Monaco vence Marselha e assume vice-liderança do Francês

Neste sábado, o Monaco venceu o Olympique de Marselha pela 29ª rodada do Campeonato Francês. No Estádio Luís II, a equipe do técnico Adolf Hutter garantiu a vitória por 3 a 0, com assistência do brasileiro Vanderson no gol de Breel Embolo. Takumi Minamino e Denis Zakaria marcaram os outros tentos da partida.

Com o resultado, o Monaco ultrapassa o Olympique e assume a vice-liderança da competição nacional, com 53 pontos. Consequentemente, o time de Roberto De Zerbi cai para a terceira colocação, com 52 pontos.

As duas equipes voltam a jogar no próximo sábado pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O Monaco recebe o RC Strasbourg, às 14h (de Brasília), e o Olympique de Marselha enfrenta o Montpellier, às 16h05.