Pressionado, Ancelotti cita contrato e adia conversa sobre futuro no Real

O técnico Carlo Ancelotti evitou falar sobre seu futuro no Real Madrid. Em entrevista coletiva realizada neste sábado (12), o treinador italiano afirmou que tem vínculo de mais um ano com o clube e ressaltou o apoio da direção do time espanhol.

Ancelotti vive um momento de pressão por conta do desempenho do time nos últimos jogos. Tanto pelo desempenho quanto pelos placares, o time merengue tem deixado a desejar.

Na última terça-feira (8), o Real foi superado por 3 a 0 pelo primeiro jogo das quartas de final da Champions League diante do Arsenal, em Londres. No Campeonato Espanhol, o rival Barcelona tem quatro pontos de vantagem no topo da tabela. A última vitória do Real foi sobre o Leganés, no último dia 29.