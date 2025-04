Ederson alcança quarta assistência na temporada em jogo com roteiro maluco

A vitória do Manchester City sobre o Crystal Palace neste sábado com certeza está marcada na carreira do goleiro Ederson. O brasileiro sofreu uma montanha russa de emoções durante a partida, que ainda contou com uma virada espetacular dos donos da casa, que perdiam por dois gols de diferença, mas depois venceram por 5 a 2.

Primeiro, Ederson falhou no segundo sofrido pelo City. Após cobrança de escanteio, aos 21 minutos da primeira etapa, o goleiro saiu mal e perdeu a disputa para Chris Richards, que marcou de cabeça.