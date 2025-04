Botafogo tenta zagueiro do Atlético-GO, mas esbarra em fechamento da janela

O Botafogo tentou de última hora a contratação do zagueiro Alix, do Atlético-GO, mas esbarrou no fechamento da janela doméstica neste primeiro semestre de 2025.

A diretoria do Glorioso fez contato junto ao Dragão na sexta-feira (11) para tentar viabilizar a chegada do atleta de 25 anos por empréstimo. No entanto, o curto espaço para avançar nas conversas impediu um acordo. A janela se encerrou na noite de ontem.

Alix é um dos destaques do Atlético-MG e também foi procurado por outros clubes. Ele tem contrato com o clube goiano, que disputa a Série B, até o final de 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo Ge e confirmada pelo UOL junto à diretoria do Dragão.