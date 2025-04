No Brasil quem compra direitos de transmissão vira sócio do vendedor

Não é de hoje, sempre foi desse jeito: a prática que envolve os contratos de transmissão de campeonatos de futebol no país é invariavelmente contaminada pela exigência não escrita de que o vendedor deve ser preservado de críticas ou revelações comprometedoras feitas pelo comprador.

Como se uma operação de compra e venda se transformasse em sociedade entre as partes.

Durante décadas funcionou o monopólio da Globo e as relações promíscuas da empresa com a CBF e federações estaduais.

Impossível deixar de usar a primeira pessoa como testemunha do método que também a Editora Abril passou a utilizar quando iniciou sua operação na TV fechada -- inicialmente com a TVA.