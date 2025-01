Lucas afirma que pré-temporada é "puxada", mas serve para "unir ainda mais" o elenco do São Paulo

Já Rafinha, Jamal Lewis e Welington não tiveram seus contratos renovados. Por outro lado, o São Paulo anunciou as contratações do meia Oscar e do lateral-esquerdo Enzo Díaz, enquanto encaminhou um acordo pelo também lateral-esquerdo Wendell.

O Tricolor volta aos gramados na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium. Já no dia 19, o adversário será o Flamengo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Dois dias antes de encarar o Rubro-Negro, parte do elenco do São Paulo voltará ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, dia 20, em Ribeirão Preto.