BAP confirma saída de Fabrício Bruno do Flamengo para o Cruzeiro: "Não queria permanecer"

Fabrício Bruno não é mais jogador do Flamengo. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, confirmou na noite desta quinta-feira a venda do zagueiro ao Cruzeiro.

O mandatário rubro-negro afirmou que o defensor de 28 anos não desejava permanecer no clube carioca. O dirigente ainda disse que a transferência, que será paga pelo Cruzeiro à vista, foi boa para todos os lados.

"O Fabrício é uma combinação de fatores. O atleta não queria permanecer aqui, ele tinha vontade (de sair), e é legítimo ele ir para o Cruzeiro. Também é legítimo o valor que o Flamengo entende que tem que receber pelo atleta. Nós chegamos a um bom termo para receber à vista, em um ano difícil, com taxas de juros altíssimas. Começar o ano com caixa reposto é absolutamente fundamental. No final das contas acabou sendo bom para o Flamengo, para o Cruzeiro, para o Fabrício, para todo mundo", afirmou BAP, durante evento de abertura do Campeonato Carioca.