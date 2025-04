Santos recebe Bahia com Caixinha pressionado por sombra de outros técnicos

A troca no comando significaria voltar ao começo no planejamento para a temporada. Caixinha foi escolhido para um projeto ao menos até o fim de 2026, indicou reforços e tenta implementar uma metodologia ofensiva no clube. Esse processo teria que recomeçar em caso de demissão.

Caixinha já divide opiniões na diretoria. O departamento de futebol profissional, comandado pelo CEO Pedro Martins, quer a permanência por muito tempo. Já pessoas próximas ao presidente Marcelo Teixeira já sugerem uma mudança.

O dirigente deu dura entrevista após a derrota de 2 a 1 para o Vasco. Ele classificou o resultado como "inadmissível". Essa declaração abriu espaço para dirigentes e conselheiros aumentarem o discurso contra a comissão técnica.

Pesa contra Pedro Caixinha o mercado favorável de técnicos. Nomes como Dorival Júnior, Jorge Sampaoli e Tite agradam e estão disponíveis. Não houve, porém, nenhuma procura por algum deles.

Caixinha diz no dia a dia que está tranquilo e confiante por um bom resultado contra o Bahia. Ele gostou de parte do jogo diante do Vasco e vê a equipe em evolução.

O Santos ainda não contará com Neymar, que deve voltar diante do Fluminense, na terceira rodada. Soteldo será titular após apresentar incômodo muscular.