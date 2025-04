Corintiano deixou as brigas de torcida, hoje dá aulas e tem carreira no MMA

Comecei a treinar em 2007, 2008, com uns 15, 16 anos, e já era envolvido com torcida organizada. Era um dos cabeças e fiquei um tempo nisso. Vivi muito essa fase, mas comecei a entender a filosofia e a ideologia das artes marciais, e isso me tirou. Entendi que passou a não fazer mais sentido para mim. Hoje, quero ser exemplo para a molecada daqui da região

Lucas tem um projeto social em Vila Real, bairro em Balneário. "Abrange também crianças de Barranco e Jardim Iate Clube. A prefeitura já tinha as chamadas escolinhas comunitárias, mas não tinha o sandá. Consegui implantar e trazer uma molecada em situação mais vulnerável para dentro da arte marcial, ao mesmo tempo que começa a formar cidadãos. Quero ser exemplo para eles".

"Eu queria devolver tudo que o esporte me deu e ajudar de alguma forma esses jovens. Tem um aluno meu, o Eric, que começou no projeto e hoje é atleta de seleção, além de me auxiliar nas aulas", completou.

Sorin, atualmente, tem 100% da renda adquirida através da luta, seja com aulas ou em competições, mas, antes de alcançar esta realidade, teve outros empregos.