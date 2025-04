Flamengo vai ao Barradão atrás da primeira vitoria no Brasileirão

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, Vitória e Flamengo irão se enfrentar neste domingo, pela segunda rodada da competição. O duelo acontecerá no Barradão, em Salvador, a partir das 18h30. Na estreia, os cariocas empataram com o Internacional por 1 a 1, no Maracanã, enquanto os baianos perderam para o Juventude por 2 a 0, no Sul.

A última vez que os dois enfrentaram foi pela última rodada do Brasileiro de 2024, em duelo que terminou empatado por 2 a 2. A partida ficou marcada pela despedida de Gabigol, que deixou a Gávea no rol dos grandes ídolos do clube. Por outro lado, Alerrandro, artilheiro do campeonato na ocasião, fez seu último jogo pelo Vitória. Atualmente, eles defendem Cruzeiro e CSKA Moscou (RUS), respectivamente.

Com uma sequência de 15 jogos de invencibilidade, o Flamengo planeja dar a volta por cima e 'fazer as pazes' com a torcida depois de uma atuação decepcionante na Libertadores, na última quinta-feira. Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira, o desempenho apresentado não agradou os torcedores.