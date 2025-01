Palmeiras divulga informações sobre venda de ingressos para o Mundial; veja informações

A compra de ingressos para os jogos do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA começa com o resgate de códigos exclusivos, que serão distribuídos para os torcedores pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. O resgate terá início nesta terça-feira, a partir das 14h (de Brasília), e os sócios Avanti terão prioridade com o acesso liberado de acordo com o rating do programa.

Após garantir o código, o torcedor deve acessar o site fifa.com/tickets e selecionar "Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025". Em seguida, clicar em "Conheça suas opções" e, na seção "Club Fans Tickets", escolher "Support your club" e selecionar o Palmeiras. Após fazer login com o e-mail e senha cadastrados, o torcedor deve inserir o código resgatado e finalizar a compra do ingresso com pagamento via cartão de crédito ou PayPal.