Palmeiras segura anúncio de novo patrocinador e prepara super evento

Na virada do ano, o clube limpou os patrocinadores antigos do seu site, do seu Centro de Treinamento e também do uniforme, tirando, inclusiva, a marca da Crefisa e da FAM, que pertencem à presidente do time, Leila Pereira.

É bastante provável que o evento seja no dia 13 de janeiro e já conte com as presenças de Paulinho e de Facundo Torres, os dois novos contratados do Palmeiras para esta temporada. O clube ainda trabalha para acertar mais dois novos patrocinadores, mas ainda não está perto de assinar o contrato.

O Sportingbet vai pagar R$ 100 milhões fixos por ano e colocou metas em contrato que podem fazer esse valor subir para R$ 170 milhões. A ideia é que com mais dois parceiros o uniforme palmeirense chegue perto da casa dos R$ 200 milhões.

Os uniformes que serão produzidos para a torcida devem sofrer mudança para chegar às lojas. Por conta da assinatura ter acontecido apenas em dezembro, a Puma não terá tempo hábil para produzir a nova camisa e mandar para as lojas no mesmo volume que normalmente faz nos lançamentos.