Relembre as últimas cinco melhores campanhas do Santos na Copinha

Tricampeão, o Santos busca em 2025 voltar a conquistar a Copinha após onze anos. O último título do Peixe na competição ocorreu em 2014, mas a equipe conseguiu chegar longe em outras edições recentes.

Em 2010, o time praiano, que tinha acabado de revelar Neymar para o mundo, chegou na final do torneio. Naquela edição, o clube contava com jogadores conhecidos do futebol brasileiro atualmente, como o goleiro Rafael Cabral e os meias Nikão e Alan Patrick. Apesar de ser um dos favoritos ao título, o Peixe foi superado pelo rival São Paulo nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

Três anos depois, o Alvinegro voltou à final da competição. Após fracassar nas edições de 2011 e 2012, o Peixe bateu o Goiás na decisão de 2013, por 3 a 1, e se sagrou bicampeão do torneio. O Santos tinha em seu elenco o zagueiro Gustavo Henrique, os laterais Emerson Palmieri e Zeca, o volante Alison e os atacantes Neílton e Leo Cittadini.