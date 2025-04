Atlético-MG x São Paulo: veja prováveis escalações e mais informações sobre o jogo do Brasileirão

Neste domingo, às 16h (de Brasília), o São Paulo visita o Atlético-MG, no Estádio Mineirão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tanto os paulistas quanto os mineiros buscam a primeira vitória nesta edição do torneio nacional.

Visitante, o São Paulo chega animado após a vitória por 1 a 0 sobre o Talleres pela estreia na Libertadores. Com o triunfo, Zubeldía "respirou" no comando do Tricolor Paulista, visto que, no empate sem gols contra o Sport, o comandante saiu sob vaias de parte dos torcedores presentes no Morumbis. A partida foi válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de Pablo Maia e Young, Oscar e Luiz Gustavo são desfalques certos para Zubeldía. O meio-campista teve nova lesão na coxa esquerda contatada na última sexta-feira após a realização de exames no local. O camisa 8 saiu do último compromisso no segundo tempo com dores. Neste sábado, o volante de 37 anos se queixou de dores no tórax e, após ser encaminhado para o Hospital Albert Einstein, foi diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar e internado para observação e tratamento.