Sport x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da segunda rodada do Brasileirão

O Palmeiras entra em campo, neste domingo, para enfrentar o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para acontecer às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). As equipes voltam a se enfrentar depois de quatro anos.

De um lado, o Verdão vem de um empate sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque, e está na 15ª posição, com um ponto. O Sport, que ficou no empate por 0 a 0 com o São Paulo, na estreia, no Morumbis, é o 13° colocado.

Ambas as equipes tiveram compromissos no meio da semana. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal, por 3 a 2, em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira. Estêvão, Piquerez e Richard Ríos anotaram os gols alviverde. O Sport, por sua vez, faturou o Campeonato Pernambucano ao bater o Retrô nos pênaltis, na quarta-feira.