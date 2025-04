Internacional x Cruzeiro: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Equipe tem apenas dois dias de treinos até enfrentar o Cruzeiro.

Os donos da casa vêm de dois empates consecutivos fora de casa, pela Série A e Libertadores, e tentam a primeira vitória para manter o bom momento.

Já o Cruzeiro tenta acabar com a sua irregularidade. Os mineiros estrearam bem na Série A, mas acabaram derrotados na Sul-Americana, no meio de semana.