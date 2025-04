Santos x Bahia: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Do outro lado, o Bahia chega para o jogo após empatar em 1 a 1 com o Internacional, na última quinta-feira, pela primeira rodada da Libertadores. O resultado foi o mesmo da estreia no Brasileirão, contra o Corinthians, no último domingo.

Para enfrentar o Santos, o técnico Rogério Ceni não terá à disposição o meia Everton Ribeiro, expulso contra o Corinthians. O zagueiro Gabriel Xavier, que ficou de fora do duelo com o Inter, segue como desfalque. O defensor lida com uma lesão na panturrilha.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X BAHIA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 6 de abril (domingo)