Marquinhos leva Vasco à vitória, Botafogo bate São Paulo por um ponto e Franca lidera NBB

Para fechar o dia, o Franca visitou e dominou o Pato Basquete, vencendo por 76 a 67. Os visitantes estiveram à frente do placar durante todo o jogo, com Lucas Dias liderando a equipe em pontos, com 16. O time da casa foi carregado por Austin Wrighten, que liderou a equipe nos três quesitos: pontos (22), rebotes (oito) e assistências (cinco).

O Franca segue na briga pela primeira colocação, empatado com o Flamengo (vice-colocado) com 53 pontos e a três pontos do líder Minas. O Pato permanece na 13ª posição com 44 pontos. O próximo jogo do Franca será na próxima quinta-feira, contra o Vasco, às 20h. O Pato Basquete só voltará à quadra no dia 16 de abril, contra o Mogi das Cruzes.