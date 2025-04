Seleção brasileira feminina de futebol estreia em 2025 com derrota em amistoso com os EUA

Em seu primeiro jogo em 2025, a seleção brasileira feminina de futebol foi derrotada pela equipe dos EUA por 2 a 0 neste sábado, em Los Angeles. O duelo que marcou o reencontro das finalistas dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 terminou com o mesmo resultado: vitória das americanas. A decisão olímpica terminou 1 a 0.

O time dirigido pelo técnico Arthur Elias teve um início ruim no SoFi Stadium. Logo aos 5 minutos, Trinity Rodman abriu o placar após boa jogada de Aly Thompson, que a deixou de frente para o gol do Brsil. Trinity é filha de Dennis Rodman, ex-jogador da NBA e ídolo do Chicago Bulls.

A seleção brasileira melhorou depois do começo sonolento, passou a dominar o jogo e levou perigo à goleira Tullis-Joyce, mas falhava na conclusão das jogadas. No segundo tempo, o Brasil começou bem mais atento e logo no primeiro lance a atacante Ludmila chutou forte, de fora da área, e a bola explodiu no travessão.