Santos anuncia saída do diretor Alexandre Gallo e do auxiliar Marcelo Fernandes

O Santos Futebol Clube agradece o trabalho do diretor de futebol Alexandre Gallo, do auxiliar técnico Marcelo Fernandes, do preparador físico Carlito, do preparador de goleiro Arzul e do gerente de saúde e performance Cristiano.

Os profissionais encerram hoje suas trajetórias...

A saída dos quatro profissionais coincide com o momento da chegada do CEO Pedro Martins no Santos. O profissional foi contratado pelo presidente Marcelo Teixeira logo após ser campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo em 2024.

O preparador de goleiros Arzul estava há 28 anos no Santos, enquanto Marcelo Fernandes tinha quase uma década no Peixe. Alexandre Gallo foi contratado em 2023 como coordenador de futebol do clube. Naquela temporada, o alvinegro praiano sofreu o rebaixamento à Série B.