Atacante Jheniffer se despede do Corinthians: 'Uma das maiores honras da minha vida'

A atacante Jheniffer se despediu do Corinthians na tarde deste sábado (28), via rede social. A jogadora decidiu não renovar o contrato com o Timão e deve anunciar seu próximo clube em breve. Na mensagem de despedida, a atleta se declarou ao Alvinegro e se disse honrada de ter defendido o time do coração.

"Hoje é dia de me despedir do clube que amo, o Sport Club Corinthians Paulista, com o coração cheio de gratidão, alegria e a sensação de dever cumprido. Representar o time do coração, vestindo essa camisa tão pesada e cheia de história, foi uma das maiores honras da minha vida", comentou Jheniffer no Instagram.

Com a camisa do Corinthians, a atacante anotou 60 gols em 131 jogos (74 como titular). Contratada em 2021, Jheniffer teve passagem extremamente vitoriosa, com 13 títulos no total.