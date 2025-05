Palacios larga em desvantagem, mas é observado por Dorival no Corinthians

"Temos quatro laterais, o Palacios é um deles. Conheço mais os outros três. Inclusive expliquei isso ao Palacios, vou optar pelos outros que conheço melhor neste momento. Estamos observando o Palacios, talvez em breve ele tenha uma oportunidade", afirmou Dorival.

O lateral não entra em campo desde o dia 1º de fevereiro. Nesta temporada, foram apenas três partidas disputadas, todas saindo do banco de reservas. Ele foi relacionado pela última vez no jogo contra a Portuguesa, pelo Paulistão, no dia 15 de fevereiro.

Palacios foi contratado pelo Corinthians no início de 2024 e gerou alta expectativa. O jogador, entretanto, sofreu uma lesão em sua estreia pelo clube que o afastou dos gramados durante toda a temporada passada.

O equatoriano enfim se recuperou do problema, mas tem sofrido com a falta de ritmo de jogo. Ele já havia sido escanteado pelo antigo técnico da equipe, Ramón Díaz.

Com Palacios à espera de uma oportunidade, o Timão se prepara para o seu próximo compromisso em 2025. No sábado, a equipe viaja ao interior paulista e mede forças com o Mirassol, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).