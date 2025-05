Belal Muhammad minimiza ameaça de Usman e ironiza episódio de bastidores

Atual campeão dos meio-médios do UFC, Belal Muhammad não demonstrou preocupação diante das recentes declarações de Kamaru Usman. O ex-detentor do cinturão, que se prepara para retornar ao octógono em junho, afirmou que um encontro com o rival nos bastidores exigiria a presença de seguranças, devido ao clima de rivalidade entre ambos.

A resposta do americano de origem palestina veio durante o 'media day' do UFC 315, evento em que enfrentará Jack Della Maddalena na luta principal deste sábado (10), em Montreal (CAN). Com tom direto e uma pitada de ironia, ele descartou qualquer receio diante da possível tensão com o veterano.

"Quem? O ex-campeão com uma sequência de três derrotas? Eu deveria ter medo daquele cara sem joelhos, sem cartilagem e com uma cabeça enorme? Não, acho que vou ficar bem", provocou o dono do cinturão.