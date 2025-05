Santos começa a ter alívio no DM após onda de lesões

Em meio a tantos desfalques, o Peixe sentiu dentro de campo. Não à toa, o clube soma apenas uma vitória nos últimos nove jogos da temporada. Além do triunfo, são dois empates e seis derrotas.

No último domingo, no revés de 1 a 0 para o Grêmio, o técnico Cleber Xavier já começou a ter mais peças à disposição. Bontempo, Thaciano e Soteldo voltaram e entraram em campo em Porto Alegre.

Agora, o comandante vive a expectativa de ter mais três novidades diante do Ceará. Souza e Zé Rafael estão sendo inseridos aos poucos aos treinamentos com bola e estão perto de voltar. O volante, aliás, ainda nem estreou com a camisa alvinegra, já que foi contratado com um problema na coluna.

Já Barreal ainda está em transição, porém o ritmo de jogo preocupa menos, já que estava atuando com frequência até se lesionar. Assim, ele deve precisar de poucos treinos com bola para ficar à disposição.

Os três serão avaliados nos próximos dias para saber se têm condições de jogo. Cleber Xavier ainda tem mais quatro sessões de treinos antes do duelo com o Ceará, marcado para segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.