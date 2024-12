Títulos, liderança e até samba: veja como foi a passagem de Rafinha pelo São Paulo

A letra da música era a seguinte: "A Copa do Brasil chegou de vez. O Brasileiro já ganhamos seis. Lembrar vocês, sou tricampeão mundial".

Capitão do São Paulo, Rafinha ergue taça da Copa do Brasil de 2023

O título certamente colocou Rafinha na galeria de jogadores marcantes que passaram pelo time. A Copa do Brasil, no entanto, não foi a única conquista do lateral pelo São Paulo. Neste ano, ele também ganhou a Supercopa do Brasil em cima do rival Palmeiras, no Mineirão.

Porém, o ano de 2024 do jogador ficou abaixo do esperado. Aos 39 anos de idade, o atleta sofreu com lesões e entrou em campo apenas 22 vezes, sendo 19 como titular.

Mesmo com o rendimento aquém, a diretoria do São Paulo tinha a intenção de estender o contrato, pelo menos até o fim do Paulista de 2025. Todavia, não houve acordo para sua permanência. Rafinha, então, encerra sua curta, porém vitoriosa história pelo clube.

A tendência é que ele retorne ao Coritiba para defender o time que o revelou antes de pendurar as chuteiras.