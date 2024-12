Mattos: São Paulo terá que ser criativo para substituir Rafinha na lateral

Palmeiras: Além da qualidade, Andreas já tem carinho da torcida, diz Alicia

A possível contratação de Andreas Pereira pelo Palmeiras já tem a aprovação dos torcedores, disse Alicia Klein.

O Andreas Pereira fez a alegria da internet: 'Já chega, ídolo'. Por causa daquele lance que resultou no gol do Deyvinho na final contra o Flamengo em que o Palmeiras conquistou a sua terceira Libertadores. Além da qualidade, ele já chega com o carinho da torcida do Palmeiras.

Alicia Klein

