SAF da Portuguesa atrai profissionais, empresas e gera esperança com estilo "heavy metal"

A "Era SAF" da Portuguesa já começou. Há vinte dias, a Tauá Futebol, braço da Tauá Partners, assumiu a gestão de um dos clubes mais tradicionais do País com o objetivo de resgatar o orgulho da comunidade lusitana reconduzindo a equipe à elite do futebol brasileiro. Para isso, um longo caminho deverá ser percorrido, mas o início de trabalho já tem atraído profissionais relevantes do mercado, empresas e a esperança do torcedor, apesar dos R$ 550 milhões em dívidas, que deverão ser pagas após renegociação através do pedido de recuperação judicial.

A SAF da Portuguesa tem três pilares: a Tauá Partners, que é quem vai gerir o clube, a Xp Investimentos, que financiará o projeto, e a Revee, responsável pela transformação do estádio do Canindé em uma arena modernoa multiuso, que promete ser o mais novo reduto de grandes shows na cidade de São Paulo.

Alex Bourgeois é quem está à frente do projeto. O CEO da SAF da Portuguesa é sócio da Tauá Partners, já esteve em outros clubes do futebol brasileiro, como São Paulo e Figueirense, mas se notabilizou pelo trabalho no Lens, da França, levando o clube até a Primeira Divisão do país e conquistando o vice-campeonato nacional na temporada 2022/23, ficando atrás somente do Paris Saint-Germain por um mísero ponto.