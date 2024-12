Corinthians vai enfrentar a Portuguesa em Brasília pelo Campeonato Paulista

O Corinthians vai enfrentar a equipe da Portuguesa no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Paulista de 2025. A Lusa emitiu uma nota oficial na tarde desta terça-feira confirmando a negociação do mando de campo.

Segundo a Portuguesa, a venda do mando ocorreu antes da assinatura do contrato de constrituição da SAF, mas o clube vai honrar os termos estabelecidos no acordo.

A partida está prevista para acontecer no final de semana do dia 15 de fevereiro (sábado), pela 10ª rodada do Estadual.