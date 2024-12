Portuguesa acerta a contratação de goleiro que estava na Itália

A Portuguesa fechou nesta quarta-feira (18) a contratação do goleiro Bruno Bertinato, que estava há seis anos no futebol italiano e tinha contrato com o Venezia até junho de 2025. O vínculo vai ser válido até 2026.

Para garantir o acordo com o novo camisa 1 para a disputa do Campeonato Paulista, a Lusa aceitou deixar 20% dos direitos econômicos do jogador com o clube italiano - por outro lado, vai ser detentora dos outros 80%.

Com passagens pela seleção de base do Brasil, sobretudo a sub-17, Bruno Bertinato, hoje com 26 anos, foi revelado pelo Coritiba.