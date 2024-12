Ventilado fora do São Paulo, Luciano só deve sair por proposta do exterior

Luciano tem tido seu nome ventilado em outros clubes do Brasil e do exterior neste final de ano. O camisa 10 do São Paulo não garantiu sua permanência no clube para 2025 após a derrota para o Juventude no último jogo de sua equipe no Morumbis em 2024, mas o presidente Julio Casares garantiu que não irá se desfazer do jogador facilmente.

Luciano só deve deixar o São Paulo em caso de uma proposta irrecusável do exterior. O atleta chegou a ser especulado no Cruzeiro e no Santos, além de clubes do Oriente Médio, mas, pelo menos por enquanto, nenhuma das conversas avançaram a ponto de o Tricolor receber uma proposta oficial.

"O Luciano é um atleta do São Paulo. Se não me engano, ele marcou 18 gols na temporada e três assistências. É um grande jogador e claro que temos a obrigação de analisar uma proposta que possamos receber. Mas, o Luciano, pelo quadro que está aí, continua no São Paulo", comentou o presidente do clube, Julio Casares.