Sem Edenilson, Grêmio encerra preparação para enfrentar o Atlético Grau

Fim do aquecimento ?? Bora pro treino tático ??? pic.twitter.com/ptLGZenl9v

? Grêmio FBPA (@Gremio) May 6, 2025

Para o duelo, o treinador não poderá contar com Edenilson, que sofreu uma lesão grau I-b do bíceps femoral da coxa direita na partida contra o Santos, no último domingo. O volante já iniciou tratamento no departamento médico do clube.

O elenco viaja para a capital do Peru às 14h desta terça-feira.

Na competição, o Grêmio aparece na segunda colocação do Grupo D, com sete pontos. Já o Atlético Grau é o lanterna da chave, com uma unidade.