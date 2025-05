Jornal: Ancelotti tem acordo para assumir o Brasil antes de jogos de junho

O UOL conversou com as assessorias do Real Madrid e com fontes ligadas a jogadores. Nenhuma delas confirmou a informação. A CBF também não.

Colunista do UOL, André Hernan disse, no De Primeira, que apesar de não existir confirmação da informação do jornal espanhol, as datas batem com as notícias que têm saído da CBF e dos envolvidos com as conversas com Ancelotti.

"O que a gente tem de apuração é que a CBF vai esperar até o último momento por Ancelotti. E o Ancelotti, depois do clássico contra o Barcelona, define seu futuro no Real. Se perde, está fora. Se ganha, tem uma chance. Não adianta falar que a CBF vai assinar com Ancelotti na segunda porque não existe essa possibilidade por ele estar na cadeira de técnico do Real. Se ele for rescindir na segunda pós-jogo contra o Barça, é a brecha que a CBF quer e é a informação que a gente tem." André Hernan

Espanhóis explicam negociação com linha do tempo