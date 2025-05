Raphinha revela que quase deixou o Barcelona por problemas com ex-técnico

Entre os principais nomes do Barcelona nesta temporada, Raphinha contou que esteve próximo de deixar o clube catação devido a problemas com o então técnico Xavi Hernández.

Senti que o treinador e a sua comissão técnica não confiavam em mim. Quando não havia mais ninguém para jogar, eles me deixavam jogar 90 minutos. Eu dava tudo de mim e fazia a diferença em alguns jogos, mas quando tinham a chance de colocar outro jogador no meu lugar, o treinador fazia isso sem hesitar. Raphinha, ao canal da Isabela Pagliari no YouTube