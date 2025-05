Sem Everton Cebolinha, Flamengo divulga relacionados para duelo contra o Central Córdoba

Por outro lado, o Flamengo vai contar com Guillermo Varela. O lateral direito sofreu um pisão no pé direito na partida contra o Cruzeiro, no último domingo. Após exame de imagem realizado na segunda-feira, não foi constatada fratura no local.

Confira os #Relacionados do Mengão, para a partida diante do Central Córdoba, pela @libertadores! pic.twitter.com/RWdkywZwpb ? Flamengo (@Flamengo) May 6, 2025 Assim, um provável Flamengo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. O time carioca ocupa a terceira posição do Grupo C, com quatro pontos, enquanto os argentinos lideram a chave, com sete.