Kroos se derrete por jogador do Barça: 'Mais importante que Yamal e Lewa'

Kroos classificou Pedri como alguém que 'dá soluções' para o time quando ele mais precisa. Citou, ainda, números que comprovam a eficiência do meio-campista de 22 anos.

Pedri, em geral, é um jogador que você sentirá falta quando não estiver jogando, não importa contra quem. Ele não só marca gols, como também dá assistências. Ele te dá soluções. Dei uma olhada no que o Pedri está fazendo nesta temporada e, só na Liga dos Campeões, ele supera 52 adversários por jogo. Na La Liga, é ainda mais extremo, ele supera 59 adversários por jogo! Ele vence 11 a 12 defensores por jogo, o que é a coisa mais difícil para um meio-campista

Pedri é um dos poucos meio-campistas nesta posição que tem o dom de ser capaz de superar alguém com um drible em espaços apertados. Um jogador como o Pedri te ajuda em todas as fases do jogo

Kroos se desculpou com Pedri em carta de aposentadoria

Ao anunciar a sua aposentadoria da seleção alemã, no ano passado, Kroos aproveitou o espaço para se desculpar com Pedri. O meio-campista espanhol não pôde jogar a reta final da Eurocopa 2024 após lesionar o joelho em uma disputa com o jogador alemão, no jogo das quartas de final.