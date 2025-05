Técnico do Universitario sofre acidente de trânsito e tem ferimentos leves

O técnico Jorge Fossati, do Universitario (PER), se envolveu em um acidente de trânsito na noite de ontem ao deixar o centro de treinamento do time peruano, no distrito de Lunín, na capital peruana. O Universitario disputa a Copa Libertadores.

O que aconteceu

O comandante — ex-seleção peruana — chocou seu carro contra outro veículo e sofreu ferimentos leves. A informação é do jornal local La República.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o treinador recebendo atendimento nas costas. O comandante de 72 anos, porém, deve comandar a equipe na quinta-feira, contra o Ind. del Valle, pela Libertadores.