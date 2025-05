Edmundo é retirado de grupo e vira oposição de Pedrinho no Vasco: "Me sinto na obrigação de tirá-lo"

A gestão de Pedrinho à frente da presidência do Vasco ganhou mais um opositor. Edmundo, ex-atacante e ídolo do Cruzmaltino, declarou nesta segunda-feira que foi retirado pelo presidente do grupo de Whatsapp do chapa "Sempre Vasco", na qual o ex-atleta fazia parte.

De acordo com Edmundo, foi ele quem ajudou a fundar a chapa e, posteriormente, foi um dos responsáveis por levar Pedrinho ao grupo.

"Eu dou graças a Deus de ter saído do grupo, de não fazer mais parte dessa administração. E agora, depois de ser excluído do grupo da 'Sempre Vasco', me decepcionei com muita gente lá dentro, muita gente mesmo. Todos sabem que eu ajudei a criar o grupo, eu fui um dos fundadores. Fui eu quem botei a minha cara para que esse grupo assumisse", disse ele, ao seu canal do Youtube.