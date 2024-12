Com gol de Paquetá, West Ham empata com o Bournemouth pelo Campeonato Inglês

Nesta segunda-feira, o West Ham empatou com o Bournemouth, em 1 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. No Vitality Stadium, em Bournemouth, Lucas Paquetá abriu o placar para os Hammers, de pênalti, mas Ünal empatou para os mandantes com um golaço de falta no fim.

Com o empate, o West Ham chega a 19 pontos, ficando na 14ª colocação. O Bournemouth, por sua vez, perde a chance de colar no G4 da competição, com 25 pontos, em sexto lugar.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o West Ham recebe o Brighton, no sábado, às 12h (de Brasília). O Bournemouth, por sua vez, enfrenta o Manchester United, no domingo, às 11h, em Old Trafford.