NBB: São Paulo supera Caxias do Sul e volta a vencer após dois tropeços

O São Paulo retorna às quadras nesta quinta-feira, contra o União Corinthians. A partida acontece às 20h (de Brasília), novamente no Ginásio do Morumbi.

No mesmo dia, o Caxias do Sul encara o Paulistano. Desta vez às 19h30, no Ginásio Antônio Prado.

Ainda nesta terça-feira, pela mesma competição, o Paulistano encarou o União Corinthians no Ginásio Antônio Prado, e venceu por 78 a 65.

Assim, o time, que havia perdido as duas últimas partidas, voltou ao caminho dos triunfos, alcançou o quinto no torneio e a 12ª posição na tabela. Do outro lado, o União Corinthians perdeu a segunda seguida e chegou em seu sétimo revés, na nona colocação.

O Paulistano volta a jogar nesta quinta-feira, contra o Caxias do Sul. A partida acontece Ginásio Antônio Prado, às 19h30. Do outro lado, o União Corinthians encara o São Paulo, também na quinta-feira. O jogo acontece às 20h, no Ginásio do Morumbi.